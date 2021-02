Wzruszony Jacek Kurski i brzemienna Joanna zdradzają IMIONA pociechy! "Nie możemy się doczekać"

W drugiej połowie stycznia ogólnopolskie media obiegły doniesienia o ciąży Joanny Kurskiej . Żona prezesa TVP została "przyłapana" przez paparazzi w czasie podróży do jednej z warszawskich przychodni, a sam Jacek Kurski nie ukrywał potem, że jest bardzo podekscytowany jej błogosławionym stanem.

Wyczekiwane maleństwo będzie pierwszą wspólną pociechą pary. Wcześniej Jacek Kurski doczekał się już trójki dzieci, a jego ukochana ma syna z poprzedniego małżeństwa. Dziecko pary ma przyjść na świat już wiosną, a Super Express dotarł nawet do informacji, że Kurscy wyczekują narodzin córeczki .

Nieco bardziej wylewny był jej małżonek, który wyznał, że to Joanna wystąpiła z propozycją nadania ich córce imienia po jego zmarłej mamie. Jednocześnie nie krył oczywiście wzruszenia i na koniec zdradził nawet plan na wszystkie trzy imiona swojej pociechy .

Gdy moja mama trafiła do szpitala, Joanna była przy mnie. Miałem poczucie, że Bóg jedną ukochaną kobietę mi zabiera, a drugą daje. Tak zresztą widziała to moja mama w naszej ostatniej rozmowie. Dlatego jestem szczęśliwy, że sama Joanna zaproponowała, by nasza córka miała na imię Anna po mamie. A nawet pełniej – w linii kobiet w naszej rodzinie z polskiego Podola – Anna Klara Teodora - zdradza z dumą.