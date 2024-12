Jacek Poniedziałek był w związku ze znanym reżyserem teatralnym. Po latach przyznał się do zdrady: "SKRZYWDZIŁEM GO"

Jacek Poniedziałek jako jeden z pierwszych przedstawicieli świata kultury zabrał głos na temat swojej orientacji seksualnej. Bez ogródek przyznał w jednym z wywiadów, że jest gejem, co wymagało od niego nie lada odwagi, zwłaszcza w czasach, kiedy publiczne coming outy nie były na porządku dziennym, a o związkach z osobami tej samej płci mówiono jedynie w kręgach najbliższej rodziny i przyjaciół. Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem było to, że aktor nie został wykluczony ze środowiska artystycznego. Wręcz przeciwnie, wciąż obsadzano go w rolach filmowych amantów.

Jacek Poniedziałek zdradził swojego partnera

Krzysiek mi wybaczył, tylko problem polegał na tym, że kłamałem. Gdybym umiał porozmawiać szczerze… Ale nie umiałem. Wydawało mi się, że jak będę milczał lub kłamał, to mniej będę go ranił, a było odwrotnie. (...) To ja jego zdradzałem, a on mnie nie. Nasz związek mógłby trwać do dziś, tylko ja go skrzywdziłem, on wpadł w depresję, to zostawiło jakieś rany. Dziś, i już od lat, jesteśmy przyjaciółmi - czuli dla siebie, łagodni, lojalni, dobrzy, wyrozumiali. To jest wielka wartość. Można pozostawać w bliskiej relacji bez seksu - opowiedział otwarcie w wywiadzie opublikowanym na łamach "Repliki".