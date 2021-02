Jacek Poniedziałek rozprawia o uzależnieniu od alkoholu i wyznaje: "Matka mojej mamy PRZESPAŁA SIĘ z moim ojcem"

też mama 21 min. temu zgłoś do moderacji 49 12 Odpowiedz

Widać jak ogromny wpływ ma dzieciństwo na całe życie człowieka. Uważam jednak,że nie powinien opowiadać spraw tak trudnych ludziom obcym, nie jestem pruderyjna, ale czy chciałaby tego jego Mama?Po co komu wiedzieć co robiła jego babka.Na pewno wpłynęła rodzina na jego życie, ale czy aż tak?Przecież ojciec zmarł jak miał 4 lata, a że Mama była zapracowana i nie miała czasu na okazywanie uczuć to nie powód , żeby Jej to mieć za złe i pamiętać całe życie.Reszta życia i jego jakość zależy od nas i do końca swoich dni nie możemy szukać winnych za nasze niepowodzenia, nałogi, w które się sami pakujemy.Każdy człowiek uzależniony nie wini tylko siebie, ale z dużą łatwością znajduje „winnego „ i często jest to niestety matka, Bogu ducha winna, pracująca od rana do nocy, niemogąca wszystkiego ogarnąć .To tak bardzo niesprawiedliwe.A przecież Mama Poniedziałka mogła jego i brata oddać do domu dziecka i cieszyć się „ wolnością”.Czy zasłużyła na to, żeby opowiadał tak przykre rzeczy dot.Jej osoby?