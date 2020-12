Jacek Poniedziałek wspomina życie w biedzie: "WSTYDZIŁEM SIĘ MAMY"

Marzena 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Płaczę już i nie wiem co robić. Pokłóciłam się z mężem. Zrobilam mu awanturę bo porozstawiał swoje sprzęty do treningów w garażu i prawie się o jeden przewróciłam, to mnie obraził i powiedział "sama mogłabyś się trochę ruszyć bo cały dzień siedzisz na d'''ie i oglądasz durne seriale, spójrz na siebie wyglądasz jak stodoła" - dokładnie tak powiedział. Nie wiem co mam zrobić, kocham go, jest moim ideałem, a nikt mnie tak nigdy nie zranił jak on. Kiedyś też byłam piękna i szczupła a jak on za mną wtedy szalał... Czemu faceci to takie świnie? :(((