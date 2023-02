Jacek Rozenek TONIE W DŁUGACH! Musiał sprzedać mieszkanie. "Wszystko, co zarobię, idzie na spłatę. Nie liczę na pomoc rządową"

Kamila 10 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Znam osobiście ludzi po udarach, zwykłych kowalskich którzy zarabiają średnią krajową i poniżej. To nieprawda ,ze rehabilitacja jest aż tak kosztowna. Po prostu większość celebrytów i aktorów żyje pond stan. Drogie domy , samochody, ubrania itp. Potem jak zdarza się jakaś tragedia wychodzi wszystko na wierzch i toną w długach. Po co im 5 domów , 5 samochodów ,ciuchy i torebki za kilkadziesiąt złotych. Ludzie naprawdę są próżni. Oczywiście życzę zdrowia dla Pana Jacka ,ale jeśli chodzi o jego sytuację finansową to niestety sam jest sobie winien. Wystawne życie kosztuje ,ale jak zabraknie zdrowia to jest nic nie warte ,dlatego dbajmy o siebie i myślmy o przyszłości ,bo nie wiadomo co może się wydarzyć.