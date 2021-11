Jacek Rozenek ogłasza BANKRUCTWO!

Gaga 17 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Najsmutniejsze jest to, ze normalnie ubezpieczony czlowiek w razie choroby i tak wszytsko placi sam. Dlaczego NFZ nie pokrywa rehabilitacji po udarze? Przeciez to nie wczasy ani welness, tylko nieodzowny element terapii. TO jest skandaliczne!