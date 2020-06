Szczery Jacek Rozenek z rozrzewnieniem o pierwszej żonie: "Nastrój był taki, że TRZEBA BYŁO SIĘ ŻENIĆ"

Jacek Rozenek ma za sobą kilka wyjątkowo intensywnych miesięcy. W maju zeszłego roku aktor nieoczekiwanie trafił do szpitala, a powodem jego hospitalizacji okazał się udar mózgu. Fani i bliscy Jacka od początku trzymali kciuki za jego powrót do zdrowia, a kilka miesięcy później wrócił on już na plan serialu Barwy szczęścia.