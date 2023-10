Jak dziś wygląda Brooke z "Mody na sukces"? 62-letnia Katherine Kelly Lang gra w produkcji od ponad 30 lat (FOTO)

W rolę Brooke Logan z serialu " Moda na sukces " od ponad trzydziestu lat wciela się Katherine Kelly Lang . Na swoim koncie ma udział w wielu różnych produkcjach takich jak: "Pranie mózgów", "Jeden plus dziesięć" czy "Happy Days". Dla niektórych i tak pozostanie jednak czarnym charakterem z popularnego tasiemca.

Czasami decyduję się na odrobinę wypełniacza, czasami na trochę botoksu. Robię wszystkie te rzeczy, ale naprawdę staram się pozostać naturalna i nie chodzić do gabinetu cały czas - powiedziała w rozmowie dla "Now To Love".