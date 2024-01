Jak dziś wygląda i czym się zajmuje Kasia Klich? Autorka hitu "Lepszy model" przez kredyt we frankach wpadła w problemy finansowe

Anna 40 min. temu zgłoś do moderacji 48 8 Odpowiedz

Niech nie klamia! Nikt w banku nie zmuszal do brania kredytu we frankach. Tez zaciagalam kredyt na dom w tym czasie i tak jak wszyscy ZOSTALAM POINFORMOWANA o OPCJI wziecia kredytu we frankach (a nie zostalam przymuszona). Chodzilo o to, ze biorac rownowartosc kredytu we frankach mozna bylo wziac wiecej pieniedzy, tzn, rosla Twoja zdolnosc kredytowa. Ja potrzebowalam 200tys, wzielam w PLN, a we frankach dostalabym 260tys. O to chodzilo, ze ludzie nie zastanawiali sie nad tym mechanizmem, ze jest tu gdzies drugie dno, tylko byli pazerni na pieniadze i chcieli jak najwiecej dostac tego kredytu. Ja jestem osoba ostrozna. Moje raty byly wyzsze niz raty moich znajomych, ktorzy wzieli we frankach...ale ja juz mam kredyt splacony i problem z glowy. Ludzie sie nie naucza, ze "mierz zamiary na sily", sorry, kupie mniejsze mieszkanie, wybuduje mniejszy dom, ale moje finanse beda bezpieczniejsze...Ale nie...nachapac sie i nie myslec, co bedzie w przyszlosci...