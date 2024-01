Katarzyna Bosacka znów jest ZAKOCHANA? "Napisał do mnie w wigilię..."

KobietaKobiec... 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Żonaci nigdy nie odchodzą. CHYBA, ŻE mają już uwite gotowe gniazdko na boku. Pojawia się młodsza, chętniejsza, mniej marudna, gotowa na wszystko. Najpierw wynajem dla niej mieszkania, coraz więcej przebywania tam... Aż okaze się, ze w sumie to ma już mieszkanie, z pracą nie ma problemu, dziećmi i tak się żona zajmie, a on zapłaci za alimenty (lub nie), ale w końcu może odżyć. I zostawia żonę z dnia na dzień, totalnie nieświadomą, co się wydarzyło... Biednemu jest trudniej, bo z tyłu głowy ma, że nie stać go na wynajem + alimenty + zachcianki nowej panny, więc tacy najczęściej po chwilach uniesienia wracają. Aż znajdą kolejną "ofiarę". Ale od żony nie odejdą, bo im się to po prostu nie opłaca. Tak to działa. Przykładem może przecież być Skiba - wił gniazdko, wił, aż w końcu odszedł i "łaskawie" zostawił żonie dom. Zachodził jeszcze b*ykać żonkę i pisać jej słodkie smski, mimo, że już coś planował. Czemu to robił? Bo nie wiedział jeszcze do końca w co tak naprawdę pójść. Czy wybrał dobrze? Nie wiem. Starość / choroba zweryfikuje. O zdradach - o zdradzających i zdradzanych mogłabym książkę napisać...