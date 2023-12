Katarzyna Bosacka schudła 15 kilogramów. Zaprezentowała ODMIENIONĄ sylwetkę na planie zdjęciowym. Petarda? (ZDJĘCIA)

Katarzyna Bosacka od wielu lat należy do grona najpopularniejszych osobowości telewizyjnych w kraju. Dziennikarka kojarzy się widzom głównie z programem "Wiem, co jem", w którym przez lata obnażała nieczyste zamiary producentów żywności i edukowała na temat zdrowego trybu życia. Jakiś czas temu opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o rozpadzie małżeństwa Katarzyny. Przypomnijmy, że gwiazda tworzyła przez 26 lat szczęśliwy związek z politykiem Marcinem Bosackim . O bolesnym rozstaniu i jego skutkach opowiadała niedawno w "Dzień dobry TVN".

Myślę, że wszystko jest po coś w życiu - też, żeby wyjść mocniejszym, silniejszym, lepszym. Schudłam 15 kilogramów przez trzy miesiące. No nie jest to tempo odpowiednie dla zdrowia, ale stres robi swoje. Nie będę ukrywać, że to są jakieś cudowne diety, medykamenty albo suplementy. Po prostu stres - wyznała na antenie.