Katarzyna Bosacka wyjawia, jak przeżyła ODEJŚCIE męża: "Schudłam 15 kilogramów". Wspomniała też o dzieciach...

Katarzyna Bosacka przeżyła prawdziwą rewolucję życiową. Po 26 latach szczęśliwego związku małżeńskiego jej mąż Marcin niespodziewanie oświadczył, że opuszcza rodzinny dom i przeprowadza się do młodszej partnerki . Dla matki czwórki dzieci był to olbrzymi cios, tym bardziej, że zupełnie nic nie wskazywało na taki ruch z jego strony. Jeszcze kilka tygodni wcześniej gospodyni programów konsumenckich zapewniała o ustabilizowanym życiu prywatnym i ogromnej sile ich związku .

Katarzyna Bosacka powoli wraca do normalności

Myślę, że wszystko jest po coś w życiu - też, żeby wyjść mocniejszym, silniejszym, lepszym. Schudłam 15 kilogramów przez trzy miesiące . No nie jest to tempo odpowiednie dla zdrowia, ale stres robi swoje. Nie będę ukrywać, że to są jakieś cudowne diety, medykamenty albo suplementy. Po prostu stres - wyznała w "Dzień Dobry TVN".

Katarzyna Bosacka opowiedziała o ciężkich przeżyciach najmłodszego syna

Bosaccy wychowali czwórkę dzieci. Najstarszy syn Jan ma 25 lat. 4 lata później na świat przyszła córka Marysia , a po kolejnych 2 latach urodziła się dziewczynka, której nadali na imię Zofia . Najmłodszym owocem ich związku jest urodzony w 2013 roku Franciszek . To właśnie on najciężej zniósł wyprowadzkę ojca.

Największy problem był z Frankiem. On ma 10 lat i nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co się stało. Jakoś udało mi się wytłumaczyć mu i teraz myślę, że po tych trzech miesiącach jest już dużo lepiej. Układamy sobie to życie na nowo - przyznała Katarzyna Bosacka.