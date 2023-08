Mąż Katarzyny Bosackiej "opuścił rodzinę" tak jak jego własny OJCIEC. "Miotał się między dwiema kobietami"

Marcin jest bardzo dobrym i mądrym człowiekiem [...] Gdy pytają nas, co zrobić, by 26 lat być dobrym małżeństwem, mówię: wzajemnie się podziwiać. U nas nie ma cichych dni, jest burza z piorunami - powiedziała Bosacka w wywiadzie dla magazynu "Pani".

Marcin Bosacki nie chciał iść w ślady ojca, który zostawił rodzinę

[Katarzyna Bosacka przyp. red.] To kobieta, która roztacza wokół siebie spokój i pewność, że cokolwiek się dzieje, a działo się różnie w naszym życiu — traciliśmy pracę, rodziców — zawsze jesteśmy w tym razem [...] To było dla mnie ważne, by stworzyć rodzinę, która przetrwa wszystko - wyznał polityk.