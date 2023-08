Katarzyna Bosacka PRZERYWA MILCZENIE po rozstaniu z mężem po 26 latach: "Trudna sytuacja"

Do niedawna nic nie zwiastowało kryzysu, który krótko później miał się między nimi zrodzić, doprowadzając do rozstania. Jeszcze w czerwcu małżonkowie zamieszczali ze sobą fotki na Instagramie, pod którymi zapewniali fanów o przepełniającym ich szczęściu . Aktywność obojga w sieci zdaje się potwierdzać scenariusz, zgodnie z którym wszystko popsuło się między małżonkami na początku wakacji.

Katarzyna Bosacka przerwała milczenie po rozstaniu

Bosacki zdążył już zabrać głos w sprawie, udzielając komentarza Pudelkowi, w którym przyznał, że z szacunku do żony i w celu ochrony bliskich, nie chce "w jakikolwiek sposób komentować informacji mającej na celu wywołanie niepotrzebnej sensacji". Prowadząca "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" wolała na początku nabrać wody w usta. Dopiero teraz 51-latka zdecydowała się przerwać milczenie i odnieść do sensacyjnych doniesień na temat jej życia prywatnego. W rozmowie z Plejadą gwiazda TVN oświadczyła, że podobnie jak jej były już partner, nie chce rozstawać się na oczach mediów.