Tak wyglądały ostatnie wspólne zdjęcia Katarzyny Bosackiej z mężem. Nic nie wskazywało na rozstanie: "Jesteśmy TAK SZCZĘŚLIWI" (ZDJĘCIA)

Jeszcze do niedawna nikt nie spodziewał się takiego rozwoju wypadków. W 2020 roku para udzieliła wspólnego wywiadu, w którym nie mogli się siebie nawzajem nachwalić . Marcin przekonywał reporterkę "Vivy!", że od lat niezmiennie podziwia małżonkę za upór i skłonność do poświęceń. Kasia nie pozostawała ukochanemu dłużna, chwaląc go za wyjątkowo skuteczne metody wychowawcze.

Ostatnie wspólne zdjęcia Bosackich w social mediach

Bosacki pochwalił się wspólną fotką zaledwie kilka dni wcześniej. Było to z okazji warszawskiego marszu 4 czerwca z inicjatywy Donalda Tuska, w którym wspólnie wzięli udział. Rodzice czwórki dzieci pozowali razem do zdjęć, prezentując szeroki uśmiechy i unosząc dwa palce do góry w geście zwycięstwa. Nic nie zwiastowało kryzysu, który krótko później miał się między nimi zrodzić, doprowadzając do rozstania.