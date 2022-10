Jak dziś wyglądałyby siostry Kardashian, gdyby nie zdecydowały się na ingerencje w urodę? Efekty mogą zaskoczyć (ZDJĘCIA)

Metamorfozy sióstr Kardashian. Nie stroniły od zabiegów kosmetycznych

To, co zmieniły w sobie przez lata siostry Kardashian, jest obiektem wielu plotek. Co prawda niektóre z nich przyznały się do operacji czy zabiegów, ale można odnieść wrażenie, że ingerencje znacznie wykraczały poza zakres tego, o czym wspomniały. Khloe Kardashian niedawno zapewniała, że operowała jedynie nos i zaprzeczała, jakoby zdecydowała się na powiększenie ust.