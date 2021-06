Odmieniona Khloe Kardashian zapewnia, że przeszła TYLKO JEDNĄ operację plastyczną. Wierzycie? (ZDJĘCIA)

Kiedy program zagościł na antenie, czułam się dobrze ze sobą. Bardzo dobrze. Potem po kilku sezonach moja samoocena ucierpiała przez to, co mówili na mój temat ludzie. Udało mi się wrócić na dobry tor, ale ostatnio znów źle się ze sobą czuję. To była wina "Perezów Hiltonów" i tych wszystkich blogerów. Miałam niską samoocenę przez to, co mówili o mnie inni - wyznała.