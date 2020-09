Kardashianowie nie mogą się pozbierać po zakończeniu rodzinnego show: "Khloe cały czas PŁACZE"

Jak zmieniały się siostry Kardashian?

Naturalnie nie oznacza to, że słynna rodzina z obsesją na punkcie litery "K" pozwoli nam od siebie odpocząć. Przywódczyni matriarchatu Kris Jenner postanowiła zapewnić o tym widzów, gdy w krótko po ogłoszeniu druzgocących wieści zdzwoniła się na antenie radia z twórcą Z kamerą u Kardashianów - Ryanem Seacrestem . "Momagerka" nie ukrywała, że decyzja o zawinięciu produkcji silnie odbiła się na jej bliskich, którzy zdążyli już przyzwyczaić się do obecności telewizyjnej ekipy w domu.

Po przebudzeniu wybrałam się dziś o 05:00 z Khloe i Kim na siłownię. Nie wiedziałyśmy trochę co ze sobą zrobić, siedziałyśmy, patrząc się na siebie, aż któraś powiedziała: "to była niezła przejażdżka".

To był po prostu odpowiedni moment. Myślę, że to chodzi o liczbę 20, cóż, brzmiało to lepiej przed nastaniem roku 2020, ale przy dwudziestce to po prostu wydawało się odpowiednią chwilą - mówiła.