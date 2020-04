Jurna Kris Jenner konsumuje związek z młodszym o 25 lat partnerem w BIURZE SWOJEJ CÓRKI: "Nie mogę przestać myśleć o SEKSIE"

ble ble 26 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Na szczęście Pani Wislawo kobiety w dzisiejszych czasach są samodzielne potrafią myśleć i są niezależne często osiągają większe sukcesy niż mężczyźni więc nie ma potrzeby być aż tak skromna zaszczuta bez własnych poglądów i wychowywane na poslugaczki facetow ktorym się wydaje że wszystko można nigdy mężczyźnie nie wytyka się takich rzeczy jak kobieta jeszcze bardziej przykre jest to że robia to zazwyczaj inne kobiety czego jest Pani żywym przykładem. Program ten jest rezyserowany jak wszystkie tego typu show więc może nie koniecznie trzeba do tego podchodzić aż tak serio. A ja szczerze dziękuję Bogu że nie żyje w czasach swojej babci gdzie kobiety były traktowane jak służące i ciągle wytykalo im się wszystko bo kobiecie nic nie wypada...skandal!!! Na przestrzeni lat już dawno temu udowodnilysmy że jesteśmy równie dobre albo lepsze we wszystkich dziedzinach zycia przede wszystkim jestesmy wielo zadaniowe wiec nie rozumiem dlaczego mamy się czuć gorsze i ciagle cichutko siedziec jak skromne myszki i co to znaczy znać swoje miejsce w małżeństwie??? w moim małżeństwie jest równo uprawnienie partnerstwo wzajemny szacunek obu stron i przede wszystkim akceptacja że jesteśmy tak samo ważni tak samo dbamy o rodzinę bez tych nie wiarygodnych podziałów z jakimi zmagały się nasze matki i babki mamy wkoncu 2020rok