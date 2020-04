Kylie Jenner UTRZYMUJE Roba Kardashiana i finansuje sądowe przepychanki z Blac Chyną. "Gardzą nią z całego serca i nie chcą, żeby miała prawa rodzicielskie"

Hvhjjh 3 godz. temu zgłoś do moderacji 30 1 Odpowiedz

Pierdolety 1 godz. temu zgłoś Pamietam stare odcinki programu i kojarzę, ze jak był młody i szczupły to miał propozycje od agencji modeli. Niestety kochane siostry go zmusiły, zeby propozycje odrzucił i skupił się na studiach. Same go wpakowaly w takie zycie, a teraz pretensje, ze musza go utrzymywać. A on tez pewnie nie ma nic do zaoferowania intelektualnie, tak jak jego siostry, wiec taka praca modela byłaby idealna. Odpowiedz 35 4 Vyhvh przed chwilą Rob ma od bardzo dawna depresje. Wszystko zaczelo sie kiedy zostawila go wieloletnia dziewczyna - taka biala, mala na pewno kojarzycie z pierwszych sezonow. Dziewczyna bardzo szybko ulozyla sobie zycie. Rob konczyl wtedy studia i zamiast szukac pracy to zaszyl sie w domu i zajadal problemy. Bardzo przytyl co nie pomagalo w leczeniu depresji. Podobno swoja cegielke do jego stanu dokladala sukcesywnie Kim wysmiewajac go, ze jest nieudacznikiem i grubasem. Najbardziej pokazuje jak Rob byl traktowany przez Kim sytuacja z jej slubem z Westem. Rob dostal zakaz przyjazdu na jej slub poniewaz byl za gruby i popsulby jej slubne zdjecia! Oczywiscie pozniej interweniowala Kris aby brat byl jednak na slubie siostry ale on juz nie przylecial. Niestety ale on jak sie okazalo byl jedynym mezczyzna w tej rodzinie (Bruce okazal sie kobieta) i kobiety troche zryly mu banie. Nie mial smykalki do szol biznesu (i dobrze nie kazdy musi isc ta droga) ale skonczyl studia jako jedyny z rodzenstwa. Prawda jest taka ze gdyby on wytoczyl matce proces o alimenty to znajac Stany by wygral. Wiec utrzymuja go bo wiedza ze to w jakim jest stanie jest po czesci ich wina.