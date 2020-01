Rob Kardashian chce pozbawić Blac Chynę praw rodzicielskich! "Jej nieprzewidywalne zachowania ZAGRAŻAJĄ BEZPIECZEŃSTWU DZIECKA"

hejter? 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Co jak co, ale jego show biznes zniszczył psychicznie. Otyłość spowodowana jest depresją. Jedzenie pociesza. Ale ogromny plus ma za to, że od kiedy ma dziecko chce je uchronić za wszelką cenę od tego całego syfu. Pieniądze, sława? Wszystko super. Tylko wiele osób cierpi fizycznie, psychicznie. Wiele osób popełnia samobójstwa. I tacy hejterzy jak niektórzy tutaj też się do tego przyczyniają. Zajmijcie się sobą, rodziną. Chcesz hejtować? Coś Ci się nie podoba? To odejdź od komputera i zajmij się swoim życiem. Miłego dnia!