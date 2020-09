TO KONIEC "Z kamerą u Kardashianów"! Słynne reality show znika z anteny po 14 LATACH

Słynne reality show Z kamerą u Kardashianów na zawsze odmieniło losy tytułowej rodziny. Nagrywane od 14 lat perypetie klanu Kardashian-Jenner były głównym medialnym paliwem jej członków, czego najlepszym dowodem jest imponujący awans społeczny samej Kim Kardashian . Nic zatem dziwnego, że widzowie przyzwyczaili się już do zasiadania przed telewizorem, aby sprawdzić, co ciekawego się u nich dzieje.

Rodzinne reality show Kardashianów gościło na antenie tak długo, że właściwie niewiele osób wyobraża sobie telewizję bez ich udziału. Niestety widownia ikonicznego programu o ich losach regularnie malała , a fakt, że coraz mniej osób chce obserwować ich życiowe rozterki, musiał być dla nich trudny do przełknięcia. Mimo tego Kris Jenner i reszta słynnego klanu robili, co tylko mogli, aby utrzymać się na powierzchni.

Niestety fakty mówiły same za siebie i "królowe reality show" nie mogły dłużej zaklinać rzeczywistości. Od jakiegoś czasu spekulowano, że Z kamerą u Kardashianów może niebawem zniknąć z anteny , a wszystko właśnie przez topniejącą z sezonu na sezon oglądalność. Teraz wygląda na to, że przewidywanie mediów się sprawdziły, a Kardashianki ogłosiły właśnie oficjalny koniec rodzinnego reality show .

Podobne oświadczenie pojawiło się już na kontach Kim i Khloe. Kourtney opublikowała je jedynie na swoim Instastories i napisała, że "jak tylko zbierze myśli, to podzieli się nimi ze wszystkimi". Nie sposób nie zauważyć, że zarówno fani Kardashianów, jak i one same są wyraźnie rozżalone zakończeniem nagrań do hitowego show. Ostatnie odcinki ich perypetii mają pojawić się na antenie wiosną 2021 roku.