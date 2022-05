Eurowizja 2022. Jak Krystian Ochman poradził sobie na próbie jurorskiej? "Jury powinno nas umieścić BARDZO, BARDZO WYSOKO"

Na dobę przed występem na Eurowizji każdy z kandydatów bierze udział w tzw. próbie jurorskiej, która jest w całości rejestrowana i w przypadku późniejszych problemów technicznych, emitowana podczas finału. Występy oglądają jurorzy i właśnie wtedy przyznają punkty artystom. To kluczowy moment konkursu, ponieważ noty jurorów w połowie składają się na to, jakie miejsce zajmie kandydat. Krystian Ochman ma już próbę jurorską za sobą i ponoć wypadł na niej jeszcze lepiej, niż na poprzednich występach! Jak donoszą eurowizyjne media, wykon Polaka wywołał duży entuzjazm u jurorów i dziennikarzy. W centrum prasowym najgłośniej bito brawa właśnie na próbie Polski .

Choć oceny jurorów poznamy dopiero po sobotnim finale, wszystko wskazuje na to, że Polska zebrała dobre recenzje. Potwierdzają to głosy dziennikarzy zgromadzonych w centrum prasowym. (...) W przeciwieństwie do pierwszej próby generalnej, tym razem nie było problemów z odsłuchami, a pod względem wokalnym nasz reprezentant zaprezentował się perfekcyjnie - czytamy w serwisie Eurowizja.org.