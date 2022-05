Eurowizja 2022. Elżbieta Zapendowska ocenia szanse Krystiana Ochmana na wygraną: "Jest bardzo SPRAWNY"

Ostatnio dostało się nie tylko Edycie Górniak, ale również Rafałowi Brzozowskiemu, który w ubiegłym roku reprezentował Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. Jego utwór "The Ride" nie zdołał jednak podbić serc europejskiej publiczności. Zapendowska nie kryła niechęci do wokalisty, którego określiła "typowym wytworem telewizyjnego cukiereczka". Na koniec podsumowała, że "śpiewa o niczym", a gdy go widzi w telewizji, to przełącza kanał.