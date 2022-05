Elżbieta Zapendowska MIAŻDŻY Edytę Górniak: "Biedna dziewczyna, która się zapędziła w SAMOUWIELBIENIE"

Niko 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Edyta jest wspaniała wokalistką, ma słuch, wrażliwość artystyczną, wie o czym śpiewa potrafi przekazać emocje, choć zdarza jej się przekombinować z ozdobnikami. Dziwię się, że nie pisała od początku swoich piosenek. Dzieciństwo miało na nią duży wpływ, nie miała "normalnej" rodziny potem co powiedziała po latach zgwałcił ją " wujek domu" Po części trochę się nie dziwię, że jest taka a nie inna. Jednak fakt że od długiego czasu coś się z nią dzieje. Zamiast się skupić na muzyce wydać super płytę to zajmowała się głupimi aferami...a to Cleo niby jej nie podziękowała, a to ją Steczkowska denerwowała i inne pierdoły. Zmarnowała swoją szansę na ogromną światowa karierę. Po powrocie do Polski z UK to był początek jej dziwnych zachowań. To był jakiś niby Paul potem powiedziała że go wymyśliła, poznała Krupę trochę o sobie przypomniała, ale muzycznie nic się nie działo na miarę jej możliwości. Po Dumnce na dwa serca niczego podobnego już nie nagrała. Powinna pracować z ludźmi którzy nagrywali z nią 1 i 2 płytę, przestać zachowywać się jak dzidzia piernik i wziąć się w garść.