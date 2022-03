Elżbieta Zapendowska ocenia muzyczny debiut Allana Krupy: "Trochę NIEWYRAŹNIE śpiewa. TRZEBA SIĘ NIM ZAJĄĆ"

Ostatnie dni dla Allana Krupy bez wątpienia były pełne wrażeń. Syn Edyty Górniak niedawno skończył osiemnaście lat, co uczcił w jednym z warszawskich klubów w towarzystwie mamy, znajomych i oparów papierosowego dymu. Z okazji wejścia w dorosłość młody Krupa postanowił także szturmem wkroczyć do polskiej branży muzycznej, wydając debiutancki singiel pod pseudonimem Enso.

Trochę faktycznie niewyraźnie śpiewa. To kwesta dykcji. Młodzi ludzie mają ją po prostu w d*pie, mówią niechlujnie na co dzień. Ale nie zdają sobie sprawy z tego, że podstawą hip-hopu jest tekst, więc jeśli nie można zrozumieć, o czym śpiewa wykonawca w piosence, no to o kant d*py potłuc. I trochę trudno ocenić ten tekst. Ale jest młody, niech pisze - oceniła.