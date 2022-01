"Jak pokochałam gangstera": Kim jest Tomasz Włosok - odtwórca roli "Nikosia"? (ZDJĘCIA)

Recenzjaaaa 7 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Przejdę od razu do sedna. Tomasz Włosok w filmie „ Jak pokochałam gangstera” zupełnie sobie nie radzi. Czytałam wszystkie dostępne recenzje filmu i jestem zszokowana zachwytami nad jego postacią. Już od pierwszych chwil i jego pierwszego dłuższego monologu mozna wyczuć fałsz. Mialam ciarki żenady kiedy Włosok opowiadał „żart” w Budapeszcie. Cały jego wywód zajeżdżał egzaminem teatralnym pierwszego roku z prozy. Jego Nikos nie jest ani męski, ani czarujący ani tymbardziej charyzmatyczny. Za prawdziwym Nikodemem uganiały się kobiety, za tym filmowym nie obejrzałaby sie żadna z moich koleżanek. Te zachwyty recenzentów są dla mnie zagadka. Może spowodowane są tym ze jego rola jest pierwszoplanowa? Nikos to postać ktora przewija sie przez 90% filmu. Postać która bądź co bądź jest najlepiej napisana- wielowątkowa, ubarwiona, z jakaś psychologia….dlarego widz chcąc niechcąc zżywa nie z bohaterem , nieważne ze słabo zagranym. Kawulski w prawie każdej scenie wrzuca jakiś „chwytliwy” kawałek. Jego „film” to bardziej teledysk niż pełen metraż. Nie będę pisać o fascynacji Scorsesem i Ritchim. Na ten temat zostało powiedziane już wszystko. Nie lubię chińskich podróbek. Aktorki również wypadają słabo. Jedyną dziewczyną, która się broni jest Magdalena Lamparska. Reszta kobiet chowa się za dymem z papierosa. Nie wiesz co powiedzieć? Nie wiesz co grać? Zapal papierosa i rzuć jakaś „k@€&@€” Niewątpliwie najsłabszym ogniwem jest Julia Wieniawa która nie wnosi do filmu absolutnie nic. Kawul potrakował ją jak Vega swoje statystki w „Pętli”. Poza jedną sceną gdzie faktycznie jej postać coś „mówi” (bo grą tego nazwać nie można ) większość czasu ekranowego „Nikita” (bo tak nazywa się postać grana przez Wieniawe) spędza na zaspakajniu potrzeb sek sualnych głównych bohaterów. Sceny se xxxu z Julią są wulgarne i niesmaczne. Nie da się tego oglądać. Miałam wrażenie ze Wieniawa w niektórych momentach sama jest zażenowana swoją „grą aktorską”. Fabijanski zapada w pamięć, jest ciekawy, chociaż przekombinował. Zabrakło reżysera który powinien go stopować . Antoni Krolikowski nieraz udowodnił ze ma talent i świetnie sprawdza się w roli niegrzecznych chłopców, do tego genialnie postaciuje ( Bad Boy, Pisarze) Uwazam ze Kawulski nie wykorzystał jego potencjału, chociaż we wszystkich scenach wypada wiarygodnie. Edyta Herbus, tańczy. To by było na tyle. Edyta jest tancerką, nie aktorką, co pokazała i w tym projekcie. Grabowski, Ogrodnik, Chabior jak zwykle trzymają poziom chociaż ich role nie są rozbudowane. Dlaczego Agnieszka Grochowska jest wiecznie w wannie albo siedzi na kiblu? Czy to jakiś fetysz polskich reżyserów? Muzyka Aleksandra Milwiwa Barona zupełnie nie pasuje do klimatu filmu. Na koniec dodam ze film trwa 3h. Dłuży się cholernie. Skrocilabym go o jakaś godzinę. 4/10