Jak wygląda dziś córka Andrzeja Gołoty? Aleksandra ma 33 lata i robi karierę za oceanem (FOTO)

Andrzej Gołota ponad 20 lat temu zakończył swoją sportową karierę. Mimo upływu czasu fani boksu nadal z sentymentem wspominają jego triumfy w walkach. Pięściarz jeszcze u szczytu popularności przeprowadził się wraz z żoną i dwójką dzieci do USA. Być może dzięki temu pociechom pary udało się dorastać z dala od zainteresowania kolorowej prasy.

Czym zajmuje się córka Andrzeja Gołoty?

Mimo że zarówno Andrzej Gołota, jak i jego ukochana Mariola są obecni w mediach społecznościowych, dopiero niedawno zaczęli sporadycznie wrzucać do sieci zdjęcia córki Aleksandry i syna Andrzeja Juniora. Żadne z nich nie poszło w ślady ojca, ale oboje wspinają się po kolejnych szczeblach kariery.

Aleksandra - tak jak mama - postanowiła kształcić się jako prawniczka. Jakiś czas temu ukończyła Marquette University w Milwaukee. Z Instagrama Marioli Gołoty wiemy, że Oli spodobała się taka droga zawodowa. Obecnie pracuje jako mecenaska. Od czasu do czasu pojawia się też na okolicznościowych eventach. W tym roku brylowała np. na balu debiutantek The Legion Of Young Polish Women w Chicago.