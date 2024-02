Jakie wykształcenie ma Daniel Obajtek? Został kiedyś WYRZUCONY ze SZKOŁY i skreślony z listy uczniów za szkalowanie nauczyciela

Daniel Obajtek uczęszczał do technikum weterynaryjnego w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu, z którego, jak donosił przed laty "Tygodnika Podhalański", został wyrzucony . Z kolei, jak podaje "Rzeczpospolita", w 1994 roku mężczyzna miał zostać usunięty z listy uczniów, ponieważ szkalował swojego wychowawcę... Podobno polityk wysłał nawet pismo do dyrektora, w którym nazwał nauczyciela "ku*ą gn*ju" .

Nie słuchał poleceń ani dyrekcji, ani moich, ani innych nauczycieli. Wszyscy przychodzili do mnie i się skarżyli. Był arogancki w stosunku do nauczycieli. Jeżeli coś mu mówiłem, to odpowiadał, że wszystko będzie rozpatrywało kuratorium, wysyłał tam pisma. Do tego dochodziły ciągłe skargi z internatu, że nauka własna dla niego nie istniała. Dla niego trzeba by było zmienić regulamin internatu, wychodził, kiedy chciał, wracał po 23 - twierdził nauczyciel w archiwalnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".