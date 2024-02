Kim jest partnerka Daniela Obajtka? Zrobiła zawrotną karierę w spółkach kontrolowanych przez państwo

ada 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

A teraz karierą będą robić rodziny znajomi i ludzie PO tak to działa... Tylko że za nich będzie jak 10 lat temu. Na nic nikt nie będzie miał, bezrobocie i trzeba będzie wracać pracować u Niemca bo tam nie ma rąk do pracy za minimalkę... Za PiS ludzie powracali , dostali na dzieci i każdy miał na wakacje, tylko że Polakom to już było za mało, a młodzi nie mają pojęcia bo mieli 10lat jak PO przegrało z kretesem , Posłuchali Klaunów Tik Toków i mamy cyrk w Polsce. Ale nie długo , bo podejrzewam , że ten cyrk nawet 4 lat się nie utrzyma.