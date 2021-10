Dziennikarze Wirtualnej Polski prześwietlili majątek Daniela Obajtka: hotel w Łebie, pałacyk na Pomorzu, milionowe uposażenie...

whgjk 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

PIS niszczy nas zwykłych ludzi. W Polsce jest wykonywanych najmniej testów na koronawirusa w Europie bo oszczędzają. Prawie najwięcej zgonów (Covid plus inne). Brak zainteresowania zdrowiem szarych ludzi, jak poprawić pomoc medyczną, jak walczyć z zagrożeniem koronawirusem i chronić nas. Oni mają dostęp do najlepszych lekarzy i opieki na zawołanie a szary człowiek ich nie obchodzi. Zobaczcie dane ile Polska zrobiła dotąd testów i zobaczcie ile inne kraje Europy. Porównajcie też zgony, sami zobaczycie skutki beznadziei pisowskiej! I bardzo ważne - do innych krajów płyną pieniądze unijne a przez PIS Polska ich nie otrzymuje i płaci CODZIENNIE milionowe kary za Turów, a zaraz będzie kolejna kara MILION euro dziennie za Izbe Dyscyplinarną. A te pieniądze mogłyby pójść na koszmarny system opieki zdrowotnej. Do tego złodziejstwo pieniędzy i defraudacja. Posadki dla PIS i ich rodzin i znajomych za gigantyczne wynagrodzenia. Pieniądze trwonione na propagande. Kłamanie Polakom prosto w oczy na różne tematy i wmawianie że jest super. Brak dobrej edukacji na temat pandemii, zamiast tego odwracanie uwagi i tworzenie wrogów, teraz nastawiają nas przeciw Unii. Ludzie obudzcie sie! PIS nie może dalej nami rządzić!