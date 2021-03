Tymoteusz Szydło ZMIENIŁ NAZWISKO i zajmuje się... dystrybucją worków foliowych u Obajtka: "Nie chciał być na utrzymaniu rodziców"

Yhm 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Nie rozumiem w ogóle kom ze pudel nie powinien pisac o nim a my nie powinnismy się interesować dziećmi tych fanatyków. To jakiś zart? Oni się nim interesują narzucili swoje poglądu zmusili prawnie do swoich pogladow zadecydowali za nas i nasze córki co maja robić z własnym zyciem czy maja skończyć z depresja czy nie. A ich dzieci to już święte krowy? I pracować mogą jak córka dudy? choć czarnek Czarnek ciagle powtarza, ze nauka i praca kobiet to są konsekwencje mówienia kobiecie tego ze nie MUSI robić tego do czego została stworzona przez Boga! Ze jest stworzona do tego żeby przyjmować męża pijanego po zdradach i rodzic dzieci do oporu od 20 roku zycha bo jak zacznie od 30 to ile zdrarzy urodzić? Albo drugi jak go redaktor zapytała czy zmusi corke do donoszenia ciąży gdzie mózg wypływa uchem to się wielce oburzył ze to cios poniżej pasa i jak smie wtrącać się do jego córki ze ona ma swoje poglądy. Haha Czaicie? A oni w cudze córki maga się wtrącać i one już nie maja prawa do pogladow