Jakie wykształcenie ma Katarzyna Pakosińska? Jest lepiej przygotowana do "Pytania na Śniadanie", niż mogłoby się wydawać...

Nowy pomysł na program, to pomieszanie doświadczenia z debiutem. I z tego może wyjść smaczne śniadanie, tylko te pary muszą się "dotrzeć". I to ma się dziać na naszych oczach, żebyśmy mieli co komentować. A potem żałować jak przyjdzie nowy projekt i ich wymienią. I tak dookoła Wojtek 🥱.