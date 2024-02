Za nami debiut Katarzyny Pakosińskiej i Piotra Wojdyły w "PnŚ". Internauci znów podzieleni: "Nowa ulubiona para" vs. "Nadaje jak KATARYNKA"

Tom 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

Nie sympatyzuję z żadną partią, ale dawne Pytanie na Śniadanie było świetne. Na poziomie, na luzie, młodzi fajni, uśmiechnięci ludzie. Nie poruszano tematów politycznych, było mnóstwo porad. Teraz zrobili z tego drętwe i sztywne show, ubierają wszystkich w jakieś tandetne kamizelki i żakiety. Program śniadaniowy powinien być luźny i nie musza prowadzić go sami wykształceni dziennikarze, chociaż porównując dawny skład to uważam, że przerastają tych silących się obecnie wykształciuchów luzem, spontanicznością i normalnością. Pani Nowakowska, Opczowska, Kammel, Wolny, Krzan to byli świetni prowadzący! Wolny, Kammel, Opczowska i Popek to też byli dziennikarze! Za Popek nie przepadałem, ale to co serwują teraz, to możnaby i Popek oglądać co 2 dni. Zaorali fajną śniadaniówkę, bo wyniki DDTVN leciały łeb na szyję. Nowa szefowa nie ma pojęcia o robieniu śniadaniówki, bo nie jest nikim znaczącym w tv. Zaczynała wiele lat temu w niszowych programach dla dzieci emitowanych po godzinie 7… później przez pare lat była pseudowydawcą w tvpinfo. Oby jej czas w tv szybko dobiegł końca.