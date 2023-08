Jakie wykształcenie ma Krzysztof Bosak? Studiował trzy kierunki i żadnego nie skończył

KOD 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

A Wałęsa co ma kurs ładowania wózków akumulatorowych ? Kwaśniewski co ma ? Maturę i niby studia które i tak się mu nie liczą bo nie obronił pracy magisterskiej A kukunio co miał no? po niezaliczeniu pierwszego roku, a w 1973 ponownie przyjęto go na studia. W 1977 uzyskał tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy „Bunt” gen. Żeligowskiego ,A dzisiejszy prezydent jest doktorem a nawet historii nie zna i czasami takie głupoty wygaduje ?