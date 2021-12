Natalia Siwiec DRWI z Krzysztofa Bosaka, który głosował za traktowaniem aborcji jak zabójstwa!

Marika 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

Ale co wy chcecie od kraju, facet ma takie poglądy to nie znaczy, że tak będzie. W Holandii nawet w rządzie są głosy o legalizacje pedofilii, ale to kraj postępowy nie to co Polska, więc nikt się tym nie gorszy.