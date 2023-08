Jakie wykształcenie ma Robert Karaś? Edukację poświęcił na rzecz sportu: "Wyrzucili mnie za ZŁE ZACHOWANIE"

Robert Karaś nie cieszy się ostatnio zbyt dobrą prasą. Wszystko przez aferę dopingową, w wyniku której triathlonista kilkukrotnie zabierał już głos, a nawet przeszedł badanie wariografem. Ostatecznie sportowiec przyznał się do zażycia niedozwolonych środków i zapewniał, że nie przyszło mu do głowy, że to, co przyjął, może być uznane za doping.