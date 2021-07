Jakimowicz uderza w TVN: "Spieszcie się, szmaciarze, zadawać pytania". Elokwentny?

NIE KASOWAC 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 8 Odpowiedz

Przecież on czyni aluzje do słów Tżaskołskiego z czasów kampanii prezydenckiej. Rałał powiedział dokładnie do samo (bez wulgaryzmu) do dziennikarzy TVP. Wtedy nikt się nie oburzał, nie zrobiono z tego żadnego szumu medialnego. Gdzie tu obiektywizm, po prostu podwójne standardy. Jedni mogą, inni nie. TVP pokazuje drugą stronę medalu. Dowodzi, że istnieje pruralizm medialny. Niegdyś TVP (pod dawnymi rządami) i TVN wielbiły tylko PO. Ówczesna opozycja nie miała żadnego medialnego wsparcia. Ich wyborcy spychani byli na margines. To się zmieniło i nie mogą się z tym pogodzić. A młodzi czytelnicy Pudełka nie mają zielonego pojęcia o polityce i historii. Bez namysłu i głębszej analizy przyswajają to, co serwują mainstreamowe, opozycyjne media różnej maści.