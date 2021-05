Dzień z życia Jarosława Jakimowicza

Jarosław Jakimowicz od ponad dwóch lat jest "twarzą" TVP, co przełożyło się dla niego na spore korzyści finansowe. Zapomniany aktor z "Młodych wilków" dostał czas antenowy w TVP INFO, gdzie razem z Magdaleną Ogórek omawia tematy, o których zwykle nie ma większego pojęcia. Pomimo braku kompetencji Jakimowicz stał się też naczelnym "ekspertem" w rozmaitych programach Telewizji Polskiej.

Ostatnio celebryta miał dzień wolny od sprawunków w TVP i postanowił spędzić czas, robiąc to, co lubi najbardziej. Jarosław wybrał się kolejno do: kościoła, zielarni, ekskluzywnego butiku i apteki. Oczywiście wszędzie towarzyszyli mu paparazzi. Brzmi jak wymarzony dzień? Zobaczcie sami...