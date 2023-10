Jako dziecko zagrała "Anię z Zielonego Wzgórza". Tak dziś wygląda 55-letnia Megan Follows (ZDJĘCIA)

"Ania z Zielona Wzgórza" doczekała się wielu ekranowych adaptacji. Pomimo upływu czasu niesłabnącą popularnością i uznaniem krytyków cieszy się wyprodukowany w połowie lat 80. miniserial. W tytułową rolę wcieliła się 16-letnia wówczas Megan Follows. Postać Ania Shirley przylgnęła do niej na dłużej. Kanadyjka zagrała nie tylko w serialu "Ania z Zielonego Wzgórza", ale też w jego dwóch sequelach.

Co słychać u Megan Follows?

Mimo że Megan Follows do tej pory jest aktorką, nie udało jej się powtórzyć sukcesu z początku kariery. Najgłośniejszą produkcją, w jakiej pojawiła się w dorosłym życiu, był serial "Nastoletnia Maria Stuart". Zagrała w nim królową Katarzynę Medycejską.

Tak dziś wygląda "Ania z Zielonego Wzgórza"

W 2023 roku Megan Follows skończyła 55 lat. Od jej debiutu w roli Ani Shirley minęły już prawie cztery dekady. Aktorka nadal cieszy się jednak sympatią widzów na całym świecie. Świadczą o tym chociażby komentarze na jej instagramowym profilu. Nie brakuje tam komplementów i miłych słów. Internautki dziękują jej też za to, że pomogła im polubić rudy kolor włosów.

Co ciekawe, obecnie Follows nie jest już ruda. Teraz bliżej jej do brązu. Co jakiś czas rozjaśnia też fryzurę, ale nie wraca do koloru z nastoletnich lat.