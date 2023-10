W latach 90. zdobył GIGANTYCZNĄ popularność. Co dziś robi Jesse z "Uwolnić orkę"? Ma 43 lata i nie uniknął SKANDALU (ZDJĘCIA)

Jak dziś wygląda Jesse z "Uwolnić orkę"?

Kiedy do kin wchodziła pierwsza część trylogii, Richter miał zaledwie 13 lat. Dziś to 43-letni mężczyzna. Co ciekawe, nadal realizuje się jako aktor. Nie udało mu się jednak powtórzyć sukcesu z młodzieńczych lat. Jego ostatnia duża rola to właśnie Jesse w filmie "Uwolnić orkę 3" z 1997 r. Później pojawiał się gościnnie między innymi w serialach "Sabrina, nastoletnia czarownica", czy "Kości".