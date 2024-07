Jako jedyny Polak zaśpiewał na otwarciu igrzysk. Jakub Józef Orliński zrobił prawdziwą karierę światową (ZDJĘCIA)

Wśród przepływających Sekwaną delegacji oczywiście nie brakowało najwybitniejszych polskich sportowców, wśród których można było wypatrzeć m.in. przemoczone do suchej nitki siatkarki oraz trzymających biało-czerwoną flagę Anitę Włodarczyk i Przemysława Zamojskiego . Nie był to jednak nasz jedyny rodzimy akcent podczas uroczystości. Niesamowitych wrażeń artystycznych dostarczył nam również Jakub Józef Orliński .

Polski muzyk zaśpiewał podczas rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich

Niezwykle uzdolniony muzycznie 33-latek dostąpił ogromnego zaszczytu możliwości uczestnictwa w imprezie o tak prestiżowej randze. Zmierzył się z pierwotnie wykonywanym przez kobietę utworem "Viens, Hymen", stanowiącym część widowiska operowo-baletowego "Les Indes galantes". Kontratenor przedstawił nowatorskie podejście do sztuki, poprzedzając swój występ krótkim breakdance'owym pokazem. Nawiązywał on do jedynej debiutującej dyscypliny w programie igrzysk.