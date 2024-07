Tłum vipów na otwarciu igrzysk olimpijskich: Ariana Grande, Macronowie, książę Albert z księżną Charlene (ZDJĘCIA)

Jolanta 26 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Ja pierdziele co to jest targowisko próżności czy co. Pocholere celebryty gwiazdy i gwiazdeczku filmu, mody czy muzyki. Rozumiem głowy państwa ale poxostali? Pokazywać sportowców obecnych i tych starszych, zwykłych ludzi a nid zepsuty światek