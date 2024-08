Jakub Błaszczykowski przyleciał na finałowy mecz igrzysk. "Zawsze kibicowałem i kibicuję siatkarzom"

Zobacz także: "Prosto z Igrzysk": Radość czy smutek po srebrnym medalu siatkarzy? "Jak ochłoną, to będą się cieszyć"

Kuba Błaszczykowski wspierał polskich siatkarzy w Paryżu

Kuba Błaszczykowski do 2019 roku grał w reprezentacji jako jeden z pomocników, a jego kariera zakończyła się oficjalnie podczas towarzyskiego meczu z Niemcami w 2023 roku. Od tego czasu były piłkarz stara się wspierać innych sportowców i chętnie jeździ na największe wydarzenia. Na wieść o zakwalifikowaniu się naszych siatkarzy do ścisłego finału Igrzysk Olimpijskich, szybko spakował walizki i ruszył do Paryża.