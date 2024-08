Ile zarobią polscy siatkarze za srebro na Igrzyskach Olimpijskich? Zamiast mieszkań przewidziano dla nich inną nagrodę

Aga 28 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Zdobyliśmy złoto we wspinaczce nasza Ola powiedziała że ciężko pracowała na ten sukces .. ponieważ musiała pogodzić pracę i treningi... A nasi piłkarze idą do pracy na trening, wychodzą na boisko to człowiek się zastanawia czy to sportowiec czy ... ?wylansowani celebryci.. i te babki ich lansiary.... Gwiazdorza, więc miło patrzeć na tych naszych siatkarzy tacy normalni, naturalni ..to co oni dostaną w przeciwieństwie do piłkarze to kropla w morzu