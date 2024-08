Grzegorz Krychowiak o siatkarzach, którzy awansowali do finału: "Byłem - wygraliśmy". Internauci zażenowani: "Nigdy w swojej karierze nic podobnego nie wygrał"

Grzegorz Krychowiak o sukcesie polskich siatkarzy

Grzegorz Krychowiak twierdzi, że zwycięstwo siatkarzy to jego zasługa

Internauci burzą się na słowa Grzegorza Krychowiaka

Siatkarzom się nie udało! Oni na to zapracowali!; Litości. Czy we wszystko trzeba mieszać piłkarzy? Dajcie się nacieszyć prawdziwym sukcesem; Tak, przegramy bez ciebie... Talizman to jest w nogach, rękach i głowach chłopaków, panów siatkarzy; Po co on w ogóle się udziela, jak nigdy w swojej karierze nic podobnego nie wygrał?; Co on pierniczy?; Panie Krychowiak, kiedy nasi piłkarze dostarcza takich emocji, się pytam? - rozpisują się internauci.