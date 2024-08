Polscy siatkarze NIE DOSTANĄ mieszkań! Nawet gdy zdobędą złoty medal. Na co mogą liczyć?

Mirka 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie jestem fanką sportu, ale nogami i rękami zawsze jestem za naszymi siatkarzami. Jestem fanką, ogladan prawie wszystkie mecze naszej drużyny. Gardło zdarłam jak wygraliśmy z USA, to są emocje, gramy o olimpijskie złoto, medal po 48 latach, takich chłopaków już dawno nie było i ze świecą szukać nie to co "kopacze" biegający z jednego końca boiska na drugie bez rezultatów. Na to chce się patrzeć, oglądać, czekać.