Jakub i Ania z "Rolnik szuka żony" ROZSTALI SIĘ! "Przeżyliśmy bajkę, która nie znalazła szczęśliwego zakończenia"

Parze udało się do siebie zbliżyć na tyle, że pod koniec programu otwarcie deklarowali już wspólne plany na przyszłość. Nic więc dziwnego, że postanowili kontynuować swoją relację po zakończeniu emisji telewizyjnego show. Patrząc na treści, które Ania publikowała w swoich mediach społecznościowych, można było odnieść wrażenie, że ich uczucie wręcz rozkwita.

Niestety, wygląda na to, że wspólna przyszłość nie była im pisana. W sobotni wieczór Ania za pośrednictwem swojego instagramowego profilu poinformowała swoich obserwatorów, że para postanowiła się rozstać.

Z uwagi na szacunek dla ludzi, którzy nam bardzo kibicowali i trzymali kciuki za naszą miłość, czuję się zobowiązana do wyjaśnienia, dlaczego od jakiegoś czasu nie zamieszczam zdjęć z Kubą. Nie było to dla mnie łatwe i nadal nie jest, dlatego też wolałam milczeć, ale niestety po programie okazało się, że każdy z nas inaczej rozumie słowo "rodzina", a że każdy doskonale wie, czego chce i szuka, to nasze drogi się rozeszły - napisała w ostatnim wpisie.