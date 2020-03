Jakub Kosel i Ciocia Liestyle na romantycznym spacerze z piwem Corona

peace out 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Obudzili się w tym kraju jacyś RAMBO CZASU APOKALIPSY, którzy do tej pory siedzieli w piwnicy. Nie wiedzą dokłądnie co to jest ta kwarantanna i kogo dotyczy, ale chcieliby bić każdego, kto wyjdzie z domu. Problemy z agresją i dezinformacja to beznadziejne połączenie