Jakub Kwiatkowski nowym dyrektorem TVP Sport? Z żoną rozstał się po 1,5 roku, ale... do siebie WRÓCILI. Prawdziwa miłość?

Zmiany dotyczyć będą prawdopodobnie wszystkich kanałów należących do spółki TVP S.A. Jednym z nich jest TVP Sport zarządzany dotychczas przez Krzysztofa Zielińskiego. Jak nieoficjalnie podaje serwis "WP Sportowe Fakty" , właśnie wybrano nowego dyrektora - miał nim zostać Jakub Kwiatkowski .

Życie prywatne nowego dyrektora TVP Sport

Prywatnie nowy dyrektor TVP Sport jest mężem znanej aktorki, Agaty Załęckiej , która na koncie ma m.in. współpracę z Teatrem Buffo, Teatrem Muzycznym "Roma" czy Kabaretem Moralnego Niepokoju. Występowała też w wielu popularnych serialach. Co ciekawe, Załęcka robi także karierę sportową - jest czterokrotną rekordzistką Polski we freedivingu głębokościowym.

Akurat czytałam książkę "Dekalog Nawałki" o piłkarskiej reprezentacji Polski. Widząc to, Kuba powiedział do mnie kilka słów i tak to się zaczęło - ujawniła swego czasu Agata w wywiadzie dla "Twojego Imperium".